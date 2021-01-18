بالخشب.. «عمر» يبدع فى عمل الأنتيكات (الصور)

"الخشب والليزر وورق التغليف"، تلك هي الأدوات التي تمكن الشاب العشريني من عمل أنتيكات وتحف فنية من الخشب، ليجد سعادته في عمل الأشكال الفنية المزخرفة.اكتشف عمر أحمد فؤاد، ذو الـ26 عاما، موهبته منذ طفولته، وبدأ في تنميتها منذ بلوغه الـ14 عامًا، إلى أن اهتدى لعمل التحف الخشبية بلمسات فنية.تخرج "عمر" من معهد فني تجاري بالمنصورة، حيث يقول: "طورت نفسي عن طريق الفيديوهات الموجودة على يوتيوب وكنت بجرب دايما في نماذج كتير كتى أتوصل للشكل النهائي، ومفيش بيت يخلو من الديكورات التي تعطي له لمسة فنية".يروي "عمر"، أن ابن خالته كان الداعم الأساسي له في تنمية موهبته، وتشجيع أصدقائه وأقاربه يعطيه ثقة وتفاؤل بالاستمرار وتطوير ذاته، منوها بأنه يحاول دمج الفن الغربي في أعماله الخشبية، والتى "لها حس جمالي"، حسب وصفه.وتمنى الشاب العشريني أن يصبح له براند خاص يميزه، ومكان ثابت لبيع منتجاته من الأنتيكات والتحف الخشبية.