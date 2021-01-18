اعترافات المتهمة بسرقة سيدة أجنبية والشروع في قتلها بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سيدة شرعت في قتل سيدة أجنبية بعد سرقتها بالقاهرة الجديدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني.وأقرت المتهمة "عفاف. ع"، بارتكابها جريمة قتل المجنى عليها وذلك بعد سرقتها بمنطقة التجمع.وقالت المتهمة بأنها تتردد على المجنى عليها كل فترة لخدمتها وتنظيف شقتها وتعرفت عليها على أحد الجروبات الخاصة بطلب خادمات باليومية، ولم تطلب منها المجنى عليها أي اثبات شخصية، وكل هدفها هو تنظيف الشقة وتجهيز لها الطعام.كما أقرت المتهمة بأنها استغلت مرض المجنى عليها وثقل سماعها في سرقتها وقامت بسرقة مبالغ مالية على فترات متباعدة دون وعى المجنى عليها.ويوم الواقعة تمكنت المتهمة من سرقة مصوغات قيمة الثمن من داخل غرفة المجنى عليها وإخفائها بملابسها الخاصة وعندما اكتشفت المجنى عليها اختفاء المصوغات حاولت تفتيشها قبل الخروج مما اضطرت المتهمة لدفع المجنى عليها أرضا وضربها بآلة حادة ولذت بالفرار.كما أقرت المتهمة بإخفاء المسروقات لدى صديقها مقيم بمنطقة المرج حتى تبعد المشبوهات عنها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سيدة تحمل جنسية اجنبية تتهم فيها سيدة تتردد عليها لخدمتها بسرقتها والشروع في قتلها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.