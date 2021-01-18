الأنبا غبريال يترأس قداس عيد الغطاس بمطرانية بني سويف

ترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، مساء الإثنين قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية.

وشاركه صلوات قداس عيد الغطاس عدد من كهنة وشمامسية الإيبارشية دون حضور شعبي، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد الغطاس المجيد، ويُسمَّى باللغة اليونانية عيد الثيئوفانيا أي الظهور الإلهي، ففي مثل هذا اليوم من سنة 31 ميلادية اعتمد السيد المسيح من يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ومن خلاله تأسس سر المعمودية المقدس أول أسرار الكنيسة.

