نائب البحر الأحمر يتقدم بطلب إحاطة لاستعجال افتتاح مستشفى رأي غارب الجديد

تقدم النائب محمد محمد عبدالمقصود عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، بطلب إحاطة لكلًا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وجاء طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النوب ووكيل لجنة السياحة والطيران بالمجلس بشأن تأخير افتتاح مستشفى رأس غارب المركزي الجديد، مؤكدًا في بيانه أنه كان مقرر لها أن يفتتح منذ سنوات رغم وعود الحكومة بافتتاحه أكثر من مرة.وأوضح عبدالمقصود، أن طلب الإحاطة جاء لرفع واستعجال الحكومة في افتتاح المستشفى للتسهيل ورفع المعاناة عن المواطنين من أهالي مدينة رأس غارب ورفع مستوي الخدمات الصحية المقدمة لهم.