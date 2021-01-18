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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غوتيريش يطالب الليبيين بسرعة اختيار السلطة التنفيذية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:50 م
غوتيريش
غوتيريش
محمد عمر
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية والمضي قدما صوب الانتخابات.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشاتها التي وصفها بالبناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.

وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان عبر موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن غوتيريش، أشاد بالدور المهم الذي اضطلعت به المشاركات من النساء وأعضاء اللجنة من جنوب ليبيا للتوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية، وذلك وفق خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في نوفمبر الماضي.

ودعا الأمين العام أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدمًا صوب الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

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