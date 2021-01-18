التنظيم والإدارة: إعادة تعيين 8133 موظفًا بمؤهلات أعلى وتعديل تعاقد 476 على الصناديق الخاصة

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اعتماد حركة تنقلات لموظفي الدولة بين وحدات الجهاز الإداري شملت 2255 موظفا خلال النصف الثاني من عام 2020، تركز العدد الأكبر منها بمديرية الشئون الصحية بسوهاج 72 موظفا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 26 موظفا، وزارة الرى 21 موظفا، ووزارة المالية 17 موظفا.كما تمت الموافقة على إعادة تعيين 8133 موظفا من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وتركز العدد الأكبر منهم بمصلحة الضرائب المصرية بعدد 1754 موظفا، يليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدد 242 موظفا، ومصلحة الري بعدد 27 موظفا، بالإضافة إلى تعديل الشكل التعاقدي لعدد 476 موظفا من المتعاقدين على حساب الصناديق الخاصة وتحويل 10 درجات شخصية إلى دائمة في 3 جهات.