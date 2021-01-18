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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تمهيدًا للانتقال للعاصمة الجديدة.. الانتهاء من هيكلة 131 وحدة بالجهاز الإداري

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:31 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من هيكلة 131 وحدة بالجهاز الإداري للدولة خلال النصف الثاني من عام 2020، منها 45 وحدة انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية جزئية لها خلال شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى دراسة العجز والفائض على مستوى 140 جهة.

وأشار التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى الانتهاء من هيكلة وزارات الصحة، التعليم العالي، البترول والثروة المعدنية، الزراعة، المالية، وزارة الطيران المدني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ديوان عام وزارة شئون المجالس النيابية، الدولة للإعلام، وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة شئون المجالس النيابية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة النقل "قطاع النقل البحري"، هيئة الأوقاف، المجلس الأعلى للآثار، جهاز حماية المستهلك، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف أنه تم اعتماد تنفيذ قرارات تكليف 4780 من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ويتركز عددهم في مديرية الشئون الصحية بقنا بعدد 524 كادرًا، مديرية الشئون الصحية بدمياط 357 كادرًا، مديرية الشئون الصحية بأسيوط بعدد 209 كوادر، جامعة المنوفية 29 كادرًا، جامعة كفرالشيخ 12 كادرًا، 8 لمراكز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، و6 بمستشفى الأزهر التخصصي.

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