رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سارة الطباخ: حكم حبسي غيابي.. وسأقاضي محمد الشرنوبي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:17 م
سارة الطباخ
سارة الطباخ
حسين الجندي
طباعة
أكدت آية سعد، محامية المنتجة سارة الطباخ، أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدًا بتهمة التشهير بالمنتجة؛ وذلك ردًا على الخبر المنشور عن حبس المنتجة سارة الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي.

وأضافت في بيان اليوم الإثنين: «نوضح أن هذا الحكم غيابي، وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة 7 فبراير 2021 حيث إنَّها لم تُعْلَن بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي، حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدأ من 1 سبتمبر 2019 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنة ٢٠١٨ ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك».

وأوضحت أنَّ هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب منظورة أمام المحاكم المختصة.

واختتمت كلامها قائلة: «الفنان المذكور تمَّ التحقيق معه أمس الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها؛ ورفضت الصلح معه، ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري وسارٍ إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك».
سارة الطباخ: حكم حبسي غيابي.. وسأقاضي محمد الشرنوبي
سارة الطباخ: حكم حبسي غيابي.. وسأقاضي محمد الشرنوبي
سارة الطباخ: حكم حبسي غيابي.. وسأقاضي محمد الشرنوبي
سارة الطباخ: حكم حبسي غيابي.. وسأقاضي محمد الشرنوبي

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تحرك برلمانى بشأن واقعة «سيدات نادى الجزيرة»

اضبط إشارة تردد قناه cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح