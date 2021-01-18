سارة الطباخ: حكم حبسي غيابي.. وسأقاضي محمد الشرنوبي

أكدت آية سعد، محامية المنتجة سارة الطباخ، أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدًا بتهمة التشهير بالمنتجة؛ وذلك ردًا على الخبر المنشور عن حبس المنتجة سارة الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي.وأضافت في بيان اليوم الإثنين: «نوضح أن هذا الحكم غيابي، وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة 7 فبراير 2021 حيث إنَّها لم تُعْلَن بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي، حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدأ من 1 سبتمبر 2019 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنة ٢٠١٨ ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك».وأوضحت أنَّ هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب منظورة أمام المحاكم المختصة.واختتمت كلامها قائلة: «الفنان المذكور تمَّ التحقيق معه أمس الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها؛ ورفضت الصلح معه، ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري وسارٍ إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك».