سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 19-1-2021 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.73، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي للشراء 51.89 جنيه وللبيع 48.79.

سعر الدينار الكويتي اليوم وواصل الدينار الكويتي استقراره أمام نظيره المصري اليوم ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 51.10 جنيه وللبيع 48.53، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.86 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.94 جنيه وللبيع 48.69، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.95، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.19.



سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في البنوك المصرية

وفي بنك التنمية الصناعية انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.65، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.32، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.45، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 51.51، كما تراجع الدينار اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 51.81 جنيه وللبيع 48.73.

وعلى صعيد البورصة الكويتية وعلى عكس الأسبوع الماضي، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع معظم مؤشراتها مقابل، انخفض مؤشر السوق الرئيس 7.3 نقطة ليبلغ مستوى 4630.25 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.16 %، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 8.2 نقطة ليبلغ مستوى5662.57 نقطة بنسبة صعود بلغت.015%.



كما صعد مؤشر السوق الأول 15.7 نقطة ليبلغ مستوى 6186.75 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.25% من خلال كمية أسهم بلغت 49.14 مليون سهم تمت عبر 3320 صفقة بقيمة 19.6 مليون دينار.

يرصد موقع " الدستور " سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الأجنبية، إذ بلغ سعر الدينار في البنك المركزي المصري للشراء 51.54 جنيه وللبيع 51.88، مقابل انخفاضًا نسبيًا في بنك مصر ليسجل للشراء 48.83 جنيه وللبيع 48.84.نستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.