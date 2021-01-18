أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.





واعترض محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي على قرارات حكم المباراة التي جمعت فريقه أمس بالبنك الأهلي، ليتقرر إيقافه عن المارد الأحمر لـ4 مباريات قادمة في الدوري.





ونرصد تباعًا المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي في بطولة الدوري.