رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: معدل وفيات كورونا أصبح الأعلى عالميًا

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:00 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الإثنين، أن بريطانيا أصبح لديها الآن أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بحسب ما أظهرته أحدث البيانات.

وأشارت إلى أن متوسط ​​عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 935 حالة وفاة، أي أن ما يعادل أكثر من 16 شخصًا من بين كل مليون يفارقون الحياة يوميًا بسبب الفيروس.

وأضافت (الإندبندنت) أن الأرقام تظهر التي جمعتها منصة الأبحاث (Our World in Data) التي تتخذ من جامعة أكسفورد البريطانية مقرًا لها، أن بريطانيا هي الأعلى بين دول العالم في معدل وفيات «كوفيد-19» للفرد، حيث تقدمت على جمهورية التشيك، التي كانت تحتل الصدارة منذ 11 يناير الجاري، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن أحدث حصيلة يومية من وفيات الفيروس مساء أمس الأحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأرقام المعلنة خلال عطلة نهاية الأسبوع تميل إلى الانخفاض بسبب التأخر في الإبلاغ عن الحالات، ما يعني أن عدد الوفيات اليومية الجديدة في المملكة المتحدة من المرجح أن يرتفع مرة أخرى عند الإعلان عن الأرقام الجديدة اليوم.

وأوضحت أن بريطانيا سجلت 671 حالة وفاة أخرى بـ«كوفيد-19» يوم الأحد، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة بسبب الفيروس في بريطانيا إلى 89 ألفًا و261 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات تراكمية في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك (وهي دول تفوق بريطانيا بكثير في عدد السكان)، كما شهدت بريطانيا أكثر من 3،4 مليون إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19»، أي ما يعادل مصابًا واحدًا من كل 20 شخصًا.

ونقلت الصحيفة عن ماكس روزر، الباحث في جامعة أكسفورد ومؤسس منصة الأبحاث، أن البلدان الأخرى اتخذت إجراءات أسرع وأكثر حسمًا في المراحل الأولى من الجائحة، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "آخر حالة وفاة بسبب كوفيد في نيوزيلندا كانت في منتصف سبتمبر".

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل الوفيات في المملكة المتحدة الآن أعلى مما كان عليه خلال الموجة الكبرى الأولى في أبريل الماضي، عندما بلغ ذروته عند 13 حالة لكل مليون شخص يوميًا، كما تكشف أحدث الأرقام الحكومية عن أن عدد الأشخاص المُصابين بـ«كوفيد-19» في المستشفيات أعلى بكثير مما كان عليه في ذروة الموجة الأولى، مما يشير إلى أن عدد الوفيات اليومية الجديدة سيستمر في الارتفاع.

وخلال مؤتمر صحفي في "داونينج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية، يوم الجمعة الماضي، قال كبير المسئولين الطبيين كريس ويتي إن عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات من المتوقع أن يستمر في الارتفاع، على المدى القصير على الأقل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

منتخب اليد يخسر من السويد ويتأهل في وصافة المجموعة بالمونديال

اضبط إشارة تردد قناه cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

اليوم.. انطلاق مبادرة الفنانة وفاء ياديس للطفل الموهوب «أونلاين»

قريبًا.. صدور «الصحفي في أدب نجيب محفوظ» و«ماركيز: لن أموت أبدًا» عن دار العربي

عمر شهريار: صبري موسى من أكابر الرواية العربية بامتياز

الشروق تصدر الطبعة الثانية من «الطريق إلى الله» لـ أحمد بهجت