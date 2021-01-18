غدًا.. وزيرة خارجية السويد تبدأ زيارة أوكرانيا

تبدأ آن ليندي، وزيرة خارجية السويد والرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، غدا الثلاثاء، زيارة إلى أوكرانيا تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مكثفة مع مسئولين أوكرانيين رفيعي المستوى.وذكر بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي (مقرها في فيينا) اليوم الإثنين، أن ليندي ستجري غدًا محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا، وسوف تركز المحادثات على الأزمة في أوكرانيا وتعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وأوكرانيا.ولفت البيان إلى أن ليندي سوف تلتقى مع موظفين من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى أوكرانيا، كما ستلتقي بممثلي المجتمع المدني.وأشار إلى أن الوزيرة السويدية سوف تقوم بعد غدٍ الأربعاء بزيارة إلى شرق أوكرانيا- إذا سمح الوضع الأمني بذلك- لمعرفة الوضع في المناطق المتضررة من النزاع.