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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قائد القوات البرية الجزائرية يتفقد الحدود مع ليبيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:33 م
الحدود الجزائرية
الحدود الجزائرية مع ليبيا
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قام اللواء عثامنية عمار قائد القوات البرية الجزائرية، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الجيش جنوب شرقي جانت بولاية إليزي (جنوب شرق) بالناحية العسكرية الرابعة الحدودية مع ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج الزيارات التفقدية والتفتيشية، موضحا أن قائد القوات البرية قام بتفقد وتفتيش عدد من وحدات القطاع العملياتي بجنوبي-شرق جانت، كما كانت له عدة لقاءات توجيهية أصدر خلالها تعليمات وتوصيات وحث قيادات وأفراد القطاع على مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الهادفة للرفع من القدرات العملياتية والجاهزية القتالية للوحدات.

يذكر أن هذه الزيارة تتزامن مع زيارة الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري إلى الناحية العسكرية الثالثة (غرب)، الحدودية مع المغرب حيث شهد تنفيذ مناورة "الحزم 2021" بالذخيرة الحية.

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