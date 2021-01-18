ماذا يعني قرار البنتاجون بنقل إسرائيل إلى القيادة المركزية في المنطقة؟

أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الأيام الأخيرة لولايته، وبعد الضغط من العديد من الجماعات الموالية لإسرائيل في واشنطن الماضية بنقل إسرائيل إلى دائرة القيادة المركزية لوزارة الدفاع الأمريكية، وأصدر البنتاجون الإعلان الرسمي الجمعة الماضية.وعلى الرغم من أنها خطوة رمزية جزئيًا، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي شمل إسرائيل في القيادة المركزية الأمريكية إلى تحسين الاتصالات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية في المنطقة، وبين الجيوش الأخرى في المنطقة. ولا تنذر هذه الخطوة بتغييرات في تمركز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أو أوروبا.وكانت إسرائيل بحسب الترتيب السابق تعمل عن كثب مع الأعضاء الأوروبيين في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القيادة الأوروبية، لكن كان التفاعل بين الجيش الإسرائيلي والجيوش العربية في القيادة المركزية محدودا.وقال"البنتاجون" إن اتفاقيات التطبيع كانت عاملاً في القرار، مضيفاً أن تخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد اتفاقيات إبراهيم قد وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لاصطفاف الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط.وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بالخطوة، مشيرا إلى أنها كانت نتيجة مناقشات وزارته مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قائلا: "يسعدني أنه بعد أسابيع من الحوار بين مؤسساتنا الدفاعية، بما في ذلك مع وزير الدفاع السابق، الدكتور مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، نقل البنتاجون النظرة العسكرية العامة لإسرائيل إلى القيادة المركزية، والتي تشمل دولاً أخرى في الشرق الأوسط"، وقال إن "هذا التغيير سيعزز التعاون بين الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة الأمريكية في مواجهة التحديات الإقليمية، إلى جانب أصدقاء آخرين نتشارك معهم المصالح".وقال مسئول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال :"الآن، يستطيع [قائد القيادة المركزية] الجنرال فرانك ماكنزي الذهاب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل وزيارة الجميع في [نطاق نفوذه] الموسع حديثًا".وحتى قبل التغيير، كان "ماكنزي" قادراً على زيارة إسرائيل وقام بذلك في نوفمبر 2019، كما فعل سلفه الجنرال جوزيف فوتيل، الذي زار إسرائيل في أبريل من ذلك العام، وكانت تلك الزيارة التي قام بها فوتيل هي أول زيارة يقوم بها رئيس القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل.رغم رمزية الخطوة إلا أنها تعطي إشارة لإيران بأن حلف الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل في ترابط يتنامى كل يوم، ويُدعم بخطوات جديدة كل فترة.