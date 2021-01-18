الوزير اعترف بلسانه.. أخطاء «التموين» في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

إجراءات كثيرة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لظهور أزمة كورونا، حيث سعى الرئيس إلى دعم الفئات المتضررة من أزمة كورونا، تخفيفا على البسطاء الذين تأثروا بفرض حظر التجوال في بداية عام ٢٠٢٠، كان ضمن هذه الفئات بل وأهمها العمالة غير المنتظمة، التي تجد قوت يومها بصعوبة عبر تنفيذ الأعمال بشكل يومي، حيث قرر الرئيس صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، وبالطبع كان المسؤول عنها وزارة التموين.شكاوى عديدة وصعوبات بل وأخطاء أيضا واجهت أصحاب العمالة غير المنتظمة حين سعوا لصرف المنحة التي خصصت لدعمهم، وهو ما اعترف به وزير التموين الدكتور علي مصيلحي في أحد المؤتمرات الخاصة بالتموين.ففي ١٢ أبريل من العام الماضي، عقد وزراء التموين والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات والقوى العاملة ووزير الدولة للإعلام، بمقر وزارة الدولة للإعلام، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن الإجراءات الخاصة بصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية.وقال "مصيلحي"، إن هناك عدة أخطاء ظهرت أثناء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، منها التكرار والازدواجية في إدخال الأرقام القومية وأرقام الهواتف، حيث جاء ذلك بالتزامن مع شكاوى عدد ممن قرروا صرف هذه المنحة من صعوبة حصولهم عليها بسبب التعنت والإجراءات الروتينية التي تؤخر صرفهم لهذه المنحة، رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة صرفها لهم بسهولة ويسر.وفي محاولة من وزير التموين علي مصيلحي، لتبرير أزمة العمالة غير المنتظمة، قال إنه لن يكون هناك نجاح إلا بتعاون المواطن مع الحكومة، والظهور بالمظهر الإيجابي المتحضر، الأمر الذي اعتبره أصحاب هذه المنحة اعتراف رسمي بوجود أزمة في صرف المنحة المخصصة لهم.