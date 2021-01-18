الجيش الباكستاني يقضي على إرهابيين خلال عملية أمنية

أعلن الجيش الباكستاني عن أن قواته تمكنت من القضاء على إرهابيين ينتميان إلى حركة طالبان باكستان خلال عملية أمنية تم تنفيذها اليوم الإثنين بشمال غرب البلاد.وذكر الجيش- في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن قوات الأمن نفذت العملية في مقاطعة وزيرستان الجنوبية المحاذية لأفغانستان بناءً على معلومات استخباراتية حصل عليها الجيش، وتمكنت القوات من القضاء على إرهابيين واعتقال إرهابي آخر، كانوا متورطين في هجمات استهدفت القوات الأمنية في المنطقة.