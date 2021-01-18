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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

وظائف البنك الزراعي المصري 2021.. الشروط والخطوات

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:51 م
البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري
شيماء حسين
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يدير الكثير من الراغبين في الحصول على وظائف شاغرة حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية التقديم في وظائف البنك الزراعى المصرى 2021 لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات وشروط التقديم في الوظائف المعلن عنها إلكترونيا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وظائف البنك الزراعى المصرى 2021

يحتاج البنك الزراعي المصري إلى كوادر شابة مدربة لتنفيذ خطة النهوض بالمشروعات المستقبلية التي يجريها البنك لذلك أعلن عن مسابقة تعيينات للشباب حديثي التخرج من جامعات المصرية والدولية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بوظائف مختلفة بقطاعات عديدة بالبنك طبقا للتخصصات المعلنة حيث يمكن التقديم في المسابقة خلال الفترة من 17 يناير وحتى 26 يناير 2021 ويحب أن تنطبق شروط التقديم المعلنة على الراغب في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها إلكترونيا من خلال هذا  الرابط ( من هنا) ويجب على المتقدم الموافقة على الشروط قبل حفظ طلبه.

شروط وظائف البنك الزراعي 2021

يجب على المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في البنك الزراعي أن تتوافر فيه الشروط التالية:-

أن يكون مصري الجنسية
أن يكون عنوان المتقدم نفس عنوانه في بطاقة الرقم القومي 
أن تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية
ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة 
أن يكون المتقدم مؤدي أو معفى نهائيا من الخدمة العسكرية 
أن يكون حاصل على مؤهل دراسي من المؤهلات المطلوبة في الإعلان من جامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية 
أن يكون مؤهل المتقدم جيد على الأقل في التقدير التراكمي من خريجي دفعات 2017 حتى 2020

المؤهلات المطلوبة لوظائف البنك الزراعي المصري 2021

تحتاج وظائف البنك الزراعي المصري 2021 وفقا الإعلان مؤهلات معينة هى بكالوريوس تجارة و بكالوريوس إدارة أعمال وهندسة اتصالات وعلوم حاسب آلي وهندسة حاسب آلي وليسانس حقوق القسم الانجليزي وذلك لشغل وظائف بقطاعات مختلفة بالبنك حتى لتطوير عقب انعقاد الاختبارات اللازمة للتأكد من قدرات المتقدمين.

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