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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدورة العادية 41 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقى تبدأ أعمالها بعد غد

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:27 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن الدورة العادية الحادية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد ستبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء.

وذكرت المفوضية، فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أنها ستنظم اجتماعات اللجنة التى ستعقد يومي 20 و21 يناير الحالي، حيث ستعقد الدورة تحت عنوان " الفنون والثقافة والتراث هم دعائم بناء أفريقيا التى نريدها ".

وأضاف البيان أن مراسم افتتاح الدورة ستجرى من خلال " الفيديو كونفرانس " وستتضمن إلقاء عدة بيانات من بينها بيان لرئيس المفوضية وبيان لرئيس لجنة الممثلين الدائمين.

وأوضحت المفوضية أنه سيتم خلال الدورة مناقشة تقارير مختلفة تتضمن أنشطة اللجان الفرعية وتقارير اللجان الفنية المتخصصة وتقارير المفوضية والمنظمات والوكالات المتخصصة بالاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أنه سيتم أيضا بحث مشروعات قرارات الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي وجدول أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس الاتحاد الإفريقى اللتين من المقرر عقدهما خلال الفترة ما بين يومي 3 و4 فبراير و6 و7 فبراير المقبل على التوالي.

وأشارت مفوضية الاتحاد الأفريقى إلى أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد ومسؤولي الاتحاد سيشاركون في اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين عبر الفيديو كونفرانس.

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