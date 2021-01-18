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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أبرزها انخفاض الفقر البطالة.. تعرف على أهم إنجازات حكومة «مدبولي»

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:23 م
مدبولي
مدبولي
إيمان ماهر
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ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى سبق وحازت به على ثقة البرلمان السابق.

وترصد"الدستور" أهم الإنجازات التي ورد ذكرها في البيان.

-معدل الفقر انخفض إلى 29%.

-انخفض معدل التضخم لأول مرة منذ 14 عامًا إلى 5.7%.

-تم تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

-معدل البطالة انخفض لـ7.7 %، ثم جاءت جائحة كورونا ليعود معدل البطالة للارتفاع ليصل إلى 9%، ولكن مع إجراءات الحكومة استطاعت العودة مرة أخرى إلى 7%، بفعل سياسة الإصلاح الاقتصادي.

-لدينا رؤية للثلاث سنوات المقبلة نستهدف فيها تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع والعودة لنسبة نمو 6 % التي تحققت قبل جائحة كورونا وتحسين كل مؤشرات التنمية الاجتماعية.

-تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه وخلالها تنتهي  كل اعمال تطوير الريف المصرى من طرق وصرف صحى. وبالتوازى معه سيتم تطوير كل الترع القائمة وتستهدف الحكومة 320 الف كيلو ترع يتم تبطينها.

-عدد السكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، حيث تم صرف دعم نقدي لنحو 3.6 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي.

-تم الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات تجاوزت 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2.

-في مجال الطاقة تم تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث تم إضافة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، وأن مجموعة البنك الدولي أعلنت في نهاية 2019 تنفيذ 32 محطة بالتعاون مع القطاع الخاص.

-الاستثمارات للثروة البترولية بلغت 11 مليار دولار، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات، فضلا عن إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف.

-الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة.

-مصر تقترب من مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها خلال 5 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين 920 ألف مواطن، فضلا عن تطوير العشوائيات بواقع 159 منطقة غير آمنة وكذلك تطوير 1300 سوق عشوائي. 

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