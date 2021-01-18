سينوفاك الصينية: لقاح كورونا أكثر فاعلية بجرعتين بفارق زمني أطول

قالت شركة سينوفاك بيوتيك الصينية اليوم الاثنين، إن تجربة سريرية في البرازيل أظهرت أن فاعلية لقاحها للوقاية من مرض كوفيد-19 زاد نحو 20 نقطة مئوية عن المعتاد في مجموعة صغيرة من المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح بفارق زمني أطول.وقال متحدث باسم سينوفاك إن معدل الحماية لعدد 1394 مشاركا تلقوا جرعتين من اللقاح كورونافاك أو لقاحا وهميا بفارق ثلاثة أسابيع بلغ نحو 70 في المئة.وفي الأسبوع الماضي أعلن باحثون برازيليون أن فاعلية اللقاح عموما تبلغ 50.4 في المئة بناء على نتائج أكثر من 9000 متطوع أغلبهم تلقوا جرعتين بفارق 14 يوما كما هو محدد في نظام التجربة.وقال المتحدث إن عددا صغيرا من المشاركين في التجربة تلقى الجرعة الثانية متأخرا عن موعدها لأسباب مختلفة ولم يذكر تفاصيل.