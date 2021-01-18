البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تابينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، الإثنين، على خلفية المبيعات التي سجلتها شريحة عريضة من المتعاملين خلال النصف الثاني من التداولات، بغرض جني الأرباح بعد الترافعات التي شهدتها السوق منذ نهاية الأسبوع الماضي.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.وواصل المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» ارتفاعه بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11450 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2305 نقاط، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13928 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3250 نقطة.