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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد ينتقد وزير التنمية المحلية: رد على سؤالي بعد سنة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:47 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، انتقادات واسعة لوزير التنمية المحلية، وذلك على خلفية البيان الذى ألقاه اليوم حول ما تحقق من خطة الوزارة.

وقال: "ليس بيننا أى خلاف مع الحكومة، لكن بيننا اختلاف كبير فى الرؤى وتناول الموضوعوات".

وقال "عابد ": "وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام داخل هذه القاعة سؤالا، وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات وآلية توزيعها، مشيرًا إلى أن الوزير جاء بالرد الآن، حول هذا الموضوع، يا سادة الرد جاء بعد عام من السؤال، المحاجر والملاحات أصبحت تابعه للقوات المسلحة وأنا أحمد ربنا على ذلك، لأنها ستعظم".

وفى سابقة برلمانية خلال الفصل التشريعى الجديد، أخرج النائب علاء عابد فلاشة تتضمن فيديو لحوار أداره الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع مع وزير التنمية المحلية، حول مخالفات المبانى، وقال: "وجه الكاتب الصحفى خالد صلاح سؤالا للوزير المختص بذكاء عن وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى، وكيف تم التعامل مع هولاء وهل تم تقديمهم للمساءلة".

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى، مؤكدا أن هناك شخصيات عامة ومهمة بالدولة ارتكبت مخالفة.

وطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذه الفلاشة التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسة، وأكد لزملائه من الآعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا، مبينا أن وزير التنمية المحلية لم يتخذ أي إجراءات ضد هولاء المخالفين رغم أن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبما فيهم نواب الشعب، مشددا على أن الرئيس السيسى هو من تصدى وأمر بهدم أحد المبانى المخالفة لشخصية كبيرة انتصارا للقانون.

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