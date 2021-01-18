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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عجز الموازنة التركية يضع وزير المالية في موقف حرج

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:16 م
لطفي علون
لطفي علون
منار أحمد
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ذكر موقع تركيا الان، اليوم الاثنين، أن عجز الموازنة التركية وضعت وزير الخزانة والمالية، لطفي علون، في موقف حرج.

وأوضح الموقع، أن الوزارة حققت مستوى أقل من المتوقع لأقصى معدل لعجز المزانية في 2020، حيث بلغ الحد الأقصى لعجز الميزانية 239 مليار ليرة تركية وأن العجز الفعلي بلغ 172.7 مليار ليرة، بينما تشير بيانات الحكومة إلى أن الحد الأقصى لعجز الميزانية في العام الماضي بلغ 139 مليار ليرة.

ونقل موقع تي 24، تغريدة علوان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي قال فيها إن الحد الأقصى لمعدل العجز في ميزانية عام 2020 كان 239 مليار ليرة، وأن عجز الميزانية بلغ 172.7 مليار ليرة، في حين أن الحد الأقصى للعجز وفقًا لميزانية العام الماضي قد بلغ 139 مليار ليرة. وزعم علوان أن الوزارة حققت فائضًا بقيمة 66.5 مليار ليرة، في حين أنها حققت عجزًا بلغت قيمته 33 مليار ليرة.

وعلق الخبير الاقتصادي التركي، جنيت أكمان، على منشور لطفي علوان، قائلًا إن وزير المالية المسؤول عن ميزانية البلاد أخطأ وأضاف 100 مليار إلى الحد الأقصى للمزانية.

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