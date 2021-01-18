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تقارير ومتابعات

خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:01 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
شيماء حسين
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عقب تصريحات وزارة الصحة والسكان عن إطلاق موقعا إلكترونيا لحجز لقاح شركة "سينو فارم" الصينية يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة  خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر 2021، والذي حظي على أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني مؤخرا لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح الصيني.

التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر 2021

يمكن للمواطنين الراغبين في أخذ لقاح شركة سينو فارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية و تتفشى خلال فترة قصيرة في تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط ( من هنا) كما خصصت الوزارة أيضا خطا ساخنا على الرقم 15335 يمكن للمواطنين من خلاله الاستفسار عن كافة المعلومات الراغبين في معرفتها.

الفئات الأولى بالتطعيم بلقاح سينو فارم 

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس لهم أولوية في الحصول على لقاح شركة سينو فارم الصينية يليهم الأطقم الطبية بصفة عامة والذين يتعاملون من المرضى بشكل مباشر ثم المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الصدر، ومرسي الفشل الكلوي، وأمراض نقص المناعة ومرضى الأورام وكبار السن.

موعد اطلاق موقع تسجيل الحصول على اللقاح

وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية فإن الموقع المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح شركة سينو فارم الصينية يتكون جاهز خلال أسبوعين فقط أي قبل انتهاء شهر يناير الحالي حيث يمكن للمواطن معرفة خطوات التسجيل في موقع حجز لقاح فيروس كورونا في مصر في الإطلاق التمهيدي للموقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

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