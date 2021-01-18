روسيا تعلن طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية لدى موسكو.ووفقًا لوكالة «إنترفاكس» الإخبارية، فقد جاء في بيان للوزارة أنها استدعت القائم بالأعمال بالنيابة لهولندا، لتعرب له عن احتجاج موسكو الشديد على إعلان السلطات الهولندية، في ديسمبر 2020، "ودون سبب"، اثنين من الدبلوماسيين الروس في هولندا "شخصين غير مرغوب فيهما"، بزعم قيامهما بـ"أنشطة تتعارض مع صفتهما الدبلوماسية".وتابعت الوزارة أنها أبلغت القائم بالأعمال الهولندية بأن الجانب الروسي قرر طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الهولندية في موسكو بناء على مبدأ الرد بالمثل، مضيفة أن عليهما مغادرة العاصمة الروسية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.