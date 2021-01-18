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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

عينات أحجار جلبتها الصين من القمر تزن أقل من المستهدف

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:49 م
عينات أحجار جلبتها
عينات أحجار جلبتها الصين من القمر
وكالات
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قال متحدث باسم بعثة صينية تاريخية إلى الفضاء، اليوم الاثنين، إن أحجارا جلبتها البعثة من القمر جاءت بأوزان أقل من المستهدف لكن الصين ما زالت مستعدة لدراسة العينات بالمشاركة مع علماء أجانب.

وأصبحت الصين ثالث دولة في العالم تحصل على عينات من القمر عندما جلب مسبارها غير المأهول (تشانغ آه-5)، والذي يحمل اسم إلهة القمر في الميثولوجيا الصينية، عينات من تربة القمر تزن 1.731
كيلوجرام أي أقل من وزن كيلوجرامين المستهدف.

وقال باي تشاو يو المتحدث باسم البعثة إن المسبار قدر كثافة أحجار القمر عند مستوى 1.6 جرام لكل ميلليمتر مكعب استنادا إلى بيانات من بعثات سابقة لدول أخرى.

وبناء على ذلك، توقف المسبار عن جمع الحجارة بعد 12 ساعة اعتقادا منه على ما يبدو أنه حقق المستهدف.

وقال باي لصحفيين "لكن وبعد التجارب، فإن الكثافة الفعلية ربما لم تكن مرتفعة إلى هذه الدرجة".

وأضاف "كنا نخطط في بادئ الأمر لقضاء 22 ساعة لاستكمال العمل في جلب العينات".

لكنه قال إن الصين ما زالت مستعدة للتعاون مع جميع الدول لدراسة العينات بما في ذلك الولايات المتحدة.

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