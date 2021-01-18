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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين بالمقطم

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:22 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال شرطة لخطف المواطنيين وسرقتهم بمنطقة المقطم، 16 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من «س ف ش»، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 2297 فئة «س م»، 35 سنة، عاطل، حال استقلالهما سيارة "مطموسة اللوحات الخلفية" وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات صوت، هاتف محمول يحوي "ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية"، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات مبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما «ا م»، 61 سنة.

وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتين الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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