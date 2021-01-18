دير الأنبا صموئيل المعترف ينفي وجود أي صفحات بمواقع التواصل باسمه

أعلن دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، عن عدم وجود أى صفحات رسمية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف، في بيان له، انه غير مسؤول عن أي صفحات منتشرة باسم الدير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الدير لم يكلف أي شخص بجمع التبرعات له، مضيفًا ويرجو الدير من الجميع عدم تصديق او نشر أي معلومات تخصه مالم تكن منشورة عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، ويقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.