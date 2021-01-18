«مدبولي» من البرلمان: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار للبلاد

عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليوقال رئيس الحكومة إن عمر الحكومة عامان ونصف العام، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا: "هناك إنجازات في ملف الأمن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".وقال رئيس الوزراء: نجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن، والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية"، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحقيق إنجازات في ملف الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف.وأضاف أن معيشة المواطن المصري على رأس الأولويات للحكومة، حيث تم استهداف مليون و100 سيدة لمشروع "تكافل وكرامة" وحصل 920 ألف مواطن على استفادة من السكن، وتم توفير 800 ألف فرصة عمل.جاء ذلك خلال البيان الذي يلقيه رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.