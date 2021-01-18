رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مدبولي» من البرلمان: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار للبلاد

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:49 ص
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

وقال رئيس الحكومة إن عمر الحكومة عامان ونصف العام، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".

وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا: "هناك إنجازات في ملف الأمن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".

وقال رئيس الوزراء: نجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن، والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية"، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحقيق إنجازات في ملف الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف.

وأضاف أن معيشة المواطن المصري على رأس الأولويات للحكومة، حيث تم استهداف مليون و100 سيدة لمشروع "تكافل وكرامة" وحصل 920 ألف مواطن على استفادة من السكن، وتم توفير 800 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال البيان الذي يلقيه رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

بينهم «ورثة مرسي».. قبول التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر «الإخوان»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية