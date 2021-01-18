«مدبولي» من البرلمان: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار للبلاد
الإثنين 18/يناير/2021 - 11:49 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
عرض رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
وقال رئيس الحكومة إن عمر الحكومة عامان ونصف العام، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".
وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا: "هناك إنجازات في ملف الأمن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".
وقال رئيس الوزراء: نجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن، والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية"، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحقيق إنجازات في ملف الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف.
وأضاف أن معيشة المواطن المصري على رأس الأولويات للحكومة، حيث تم استهداف مليون و100 سيدة لمشروع "تكافل وكرامة" وحصل 920 ألف مواطن على استفادة من السكن، وتم توفير 800 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال البيان الذي يلقيه رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.
وقال رئيس الحكومة إن عمر الحكومة عامان ونصف العام، لافتا إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقي بظلالها على العالم".
وعرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا: "هناك إنجازات في ملف الأمن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية".
وقال رئيس الوزراء: نجحت الحكومة في الحفاظ على الأمن المائي للوطن، والتوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية"، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتحقيق إنجازات في ملف الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف.
وأضاف أن معيشة المواطن المصري على رأس الأولويات للحكومة، حيث تم استهداف مليون و100 سيدة لمشروع "تكافل وكرامة" وحصل 920 ألف مواطن على استفادة من السكن، وتم توفير 800 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال البيان الذي يلقيه رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.