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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة «جبالى»

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:29 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، وتشهد الجلسة العامة عددا من الفعاليات على رأسها الاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

كما تشهد الجلسة العامة، الاستماع لبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وسيواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاستماع للاستماع للوزراء خلال الجلسات العامة، حيث يستمع خلال جلسته غدا الثلاثاء، لبيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يعقد جلسة عامة الأربعاء المقبل، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وخلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، يستمع المجلس لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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