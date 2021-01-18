تعيين 979 شابا واستخراج 705 شهادات قياس مهارة بالمنيا

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 979 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري،ةبينهما 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن استخراج 705 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بواقع 85 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية، و14 ألفًا و149 جنيهًا رعاية صحية، ومصروفات بلغت 6472 جنيه.