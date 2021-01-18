وزير الخارجية ألمانيا إلى تركيا لبحث النزاع على احتياطيات الغاز

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أنقرة صباح اليوم الإثنين، لإجراء محادثات حول الصراع بين تركيا واليونان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.ومن المقرر أن يلتقي ماس نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة التركية.وتعتزم تركيا واليونان استئناف المحادثات في 25 يناير الجاري لحل النزاع، وتحاول ألمانيا التوسط بين البلدين منذ شهور، وقد سافر ماس لذلك إلى كلا البلدين الصيف الماضي.وتتهم اليونان تركيا بالبحث عن الغاز الطبيعي في مناطق بحرية يونانية خالصة وفقا للقانون البحري الدولي وبحسب أنقرة، تتبع هذه المناطق الجرف القاري التركي.