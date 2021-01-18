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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«أشباه الموصلات» تهبط ببمؤشر «نيكي» وسط جني أرباح بعد موجة صعود

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:22 ص
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي الياباني
وكالات
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تراجعت أسعار الأسهم اليابانية، اليوم الإثنين، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح من مكاسب الآونة الأخيرة، وبخاصة في الأسهم المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات، عقب ارتفاع السوق السريع إلى ذروة 30 عاما في وقت سابق من الشهر الحالي.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.97% ليغلق على 28242.21 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوى في 30 عاما 28979 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي، لكن المؤشر مازال مرتفعا 2.9% هذا الشهر، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60% ليسجل 1845.49 نقطة.

وقال تاكيو كاماي، مدير خدمات التنفيذ في "سي.إل.إس.إيه": "موجة صعود السوق على مدار الشهر الأخير كانت سريعة وكثيرون يرون أن الصعود كان محموما بعض الشيء".

جنى المستثمرون الأرباح في الأسهم التي صعدت بفضل الآمال في إنفاق تحفيزي كبير من إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في الولايات المتحدة.

وتعرضت أسهم أشباه الموصلات لضغوط بعد تقرير من رويترز بأن إدارة ترامب أخطرت موردي هواوي، بمن فيهم إنتل، بسحب تراخيص معينة لبيع المكونات إلى شركة معدات الاتصالات الصينية وعزمها رفض عشرات الطلبات الأخرى للتوريد إليها.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.6% في حين فقد سهم أدفانست 1.9%، وتراجع سهم نيكون لصناعة الكاميرات 6.8% بعد صعوده أكثر من 20% في وقت سابق من الشهر.

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