قبيل الاحتفال به.. تعرف على طقس صلاة لقان عيد الغطاس المجيد

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، ويقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.ويبدأ قداس عيد الغطاس، بصلاة اللقان حيث يصلى الكاهن على الماء، ويبارك به الشعب القبطي ثم يبدأ طقس صلاة القداس الإلهي.وفي عيد الغطاس تقرأ النبوات من العهد القديم من " كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب" على جباه شعب الكنيسة، وصلاة اللقان هو اسم يوناني إشارة للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه، ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان الماء، وتجري صلوات اللقان ثلاث مرات في السنة في الغطاس، وفي خميس العهد، وفي عيد الرسل.