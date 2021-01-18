رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قبيل الاحتفال به.. تعرف على طقس صلاة لقان عيد الغطاس المجيد

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:13 ص
صلاة لقان
صلاة لقان
مونيكا جرجس
طباعة
تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، ويقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.

ويبدأ قداس عيد الغطاس، بصلاة اللقان حيث يصلى الكاهن على الماء، ويبارك به الشعب القبطي ثم يبدأ طقس صلاة القداس الإلهي.

وفي عيد الغطاس تقرأ النبوات من العهد القديم من " كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب" على جباه شعب الكنيسة، وصلاة اللقان هو اسم يوناني إشارة للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه، ويطلق على الصلوات التي يقدس فيها اللقان الماء، وتجري صلوات اللقان ثلاث مرات في السنة في الغطاس، وفي خميس العهد، وفي عيد الرسل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى: مشروعنا في حدائق العاصمة بفكر 2021.. وأدعو المطوريين العقاريين للاستثمار في المنطقة

إجمالى إصابات كورونا فى العالم يتجاوز 95 مليون حالة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

بعد استدعائه الحكومة.. الباز: تفاءلوا بالبرلمان الجديد

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

«سي إن إن»: اكتشافات سقارة الأخيرة ستعيد كتابة التاريخ

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.. إعصار «كيمي» يقترب من شمال أستراليا

مصر مع السويد.. 8 مباريات حاسمة في كأس العالم لكرة اليد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 18-1-2021

فيلم ليام نيسون الجديد «ذا ماركسمان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية