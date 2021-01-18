التحالف العالمى.. مصر تتفق على جرعات مختلفة من لقاح كورونا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: توزيع عادل وفق خطة استراتيجية



تحمل صندوق "تحيا مصر" أعباء تكاليف اللقاح لغير القادرين



جافي.. مبادرة التحالف العالمي لتوفير اللقاح



موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح



أصبحت مصر على بعد خطوات من بدء تنفيذ خطة التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا، على أن يتم توفير ملايين الجرعات من اللقاح للفئات المستهدفة، وتأتي الأطقم الطبية على رأس القائمة بحكم كونهم الأكثر عرضة للإصابة، وكذا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.تقع مهمة تحديد أولوية الفئات التي ستتلقى لقاح كورونا على عاتق اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديد بروتوكول كبار السن الذين سيحصلون على اللقاح، علمًا بأن أصحاب الأمراض المزمنة أو الحالات التي تحصل على علاجات إشعاعية أو كيميائية وكذا مصابي الفشل الكلوي والأورام يعتبرون من الأولويات لأنهم ضمن الفئات الأكثر عرضة بالإصابة.ومؤخرًا أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عملية توزيع لقاح كورونا ستتم وفق خطة استراتيجية تمنح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وعلى رأسهم، الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، على أن يتحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين دون أي أسس طبقية أو اجتماعية.ويتحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وذلك في إطار سعي الحكومة ووزارة الصحة والسكان في عقد اتفاقات مع مختلف الدول لتوفير اللقاح لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس دون تفرقة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.تعد مبادرة التحالف العالمي "جافي" هي أبرز الاتفاقيات الدولية التي اشتركت بها مصر من أجل تلقى جرعات متتالية من لقاح كورونا المستجد على شحنات متتالية والتي من المقرر أن تستلمها مصر الأسابيع القادمة.وعليه ستتمكن وزارة الصحة والسكان من بدء برنامج التطعيم تزامنًا مع بداية شهر فبراير القادم، على أن تتضمن أولولية التطعيم لفريق الأطباء والتمريض، تماشيًا مع تلقيح الفئات الأخرى ممن يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن.ومن خلال اتفاقية "جافي" التحالف العالمي، ستتمكن مصر من تغطية 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا، إذ تجري الحكومة الاتفاق على جرعات من لقاح أسترازينيكا والذي يجري تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، على توفير 40 مليون جرعة تكفي 20 مليون شخص، وفق وزارة الصحة والسكان.وعلى مدار الفترة السابقة أطلقت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا خاصًا بالحصول على لقاح "كوفيد - 19"، وربطه بمراكز توفير اللقاحات في لمحافظات، على أن تتلقى "الصحة" طلبات تسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح، ومن ثم يتم إرسال الرسائل النصية للمواطنين وإبلاغهم بمواعيد وأماكن التطعيم.