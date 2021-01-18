فى ذكرى ميلاده.. صور نادرة من حياة صلاح ذو الفقار وشادية

زواجه من شادية



قصة طلاقهما



تمر علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير "صلاح ذو الفقار"، الذى نجح في تقديم العديد من الأدوار الفنية التي تدور بين الكوميديا والرومانسية.كان صلاح في الحقيقة رومانسيا للغاية، وتعددت مرات زواجه، ولكن هناك قصة واحدة كانت الأبرز في حياته مع الفنانة شادية، والتي تزوجها بعد تصويرهما معا فيلم "أغلى من حياتي" وارتبط الجمهور معهما بقصة أحمد ومنى في عام 1965، وهو الفيلم الثاني لهما معا بعد فيلم "عيون سهرانة" بعد طلاق الفنانة شادية من الفنان عماد حمدي.كان هناك الكثير من الكواليس والأسرار بين الثنائي الأكثر رومانسية في تاريخ أفلام الأبيض والأسود، كانت كلها ظريفة ولذيذة يسودها الحب والمودة والرحمة.يذكر أن صلاح ذو الفقار وشادية اشتركا معًا في بطولة أفلام "أغلى من حياتى" 1965، و"مراتي مدير عام" 1966، و"كرامة زوجتي" 1967، و"عفريت مراتي" 1968، وجميعها من إخراج فطين عبدالوهاب، كما أنتج لها صلاح ذو الفقار فيلم "شىء من الخوف"، الذي أخرجه حسين كمال، دون أن يشارك في بطولته، وهذا الفيلم هو أحد روائع السينما المصرية على مدى تاريخها.في عام 1968، رشحت شادية لأن تكون بطلة فيلم "الحب الضائع"، وبالفعل أعجبت شادية بسيناريو الفيلم، وقبلت أن تكون بطلته، وتطلب تصوير بعض المشاهد السفر للبنان، فسافر معها صلاح ذو الفقار ليكون جانبها في حملها الثالث منه، وأثناء التصوير شعرت بالتعب، فاعتذرت عن الفيلم، حرصًا على إتمام الحمل، ولكنه لم يكتمل، وأثر ذلك فى نفسيتها، وأصبحت عصبية وتعيسة، وانفصلا عام 1969 وبجهود المقربين منهما، عادا مرة أخرى، ولكنهما انفصلا بلا رجعة عام 1971، بعد أن خيم الملل على علاقتهما الزوجية.