رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 أشياء تحسن مزاجية المرأة قبل الدورة الشهرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:40 ص
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
سلمى بدر
طباعة
تواجه الكثير من السيدات مشكلة تقلب المزاج خاصة قرب نزول الدورة الشهرية بسبب تغير الهرمونات في الجسم، مما يشعرها بالانزعاج ومشكلة تقلب المزاج فجأة، لذلك يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور خالد محمود، أخصائي أمراض النساء والتوليد، عن أشياء يمكن أن تحسن من مزاجية المرأة في تلك الفترة.

روتين يومي

يمكن لكل امراة أن تصنع لنفسها "روتين يومي" للتغلب على مشكلة تقلب المزاج، ويكون منظمًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواعيد الأكل والنوم، فهذا سوف يساعدها كثيرًا في تنظيم حياتها بشكل أفضل، ويجعلها أقل عرضة لتقلبات المزاج التي تحدث فجأة.

الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي

يؤثر الضغط النفسي والتوتر بشكل سلبي على صحة الإنسان عامة، ولكن هو من أحد الأسباب الرئيسية وراء مشكلة تقلب المزاج ويجب البعد عن أي تأثيرات سلبية ومشاكل.

النوم الكافي

يجب على كل امراة النوم لعدد ساعات كافية والانتباه إلى عدد ساعات نومها، فقلة النوم يمكن أن تؤثر بشكل سلبي، ولا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات، وتكون في فترة الليل، لأن السهر والنوم في الصباح يمكن أن يؤثر بشكل سيئ أكثر.

تمارين التنفس

يكل على يمكن كل امراة اتباع تمارين التنفس بشكل صحيح، ويمكن السيطرة على مشكلة تقلب المزاج بسهولة من خلال التنفس بشكل صحيح وببطء، ومحاولة السيطرة على أعصابها، فهذا سوف يساعدها في خفض التوتر بسهولة والسيطرة على تقلب المزاج.

التحدث إلى شخص تحبه

يمكن أن تحسن المرأة مزاجها من خلال تحدثها إلى شخص تحبه وعدم الاستسلام إلى الانعزال، فهذا سوف يساعدها كثيرًا في الشعور بالراحة والسعادة.

ممارسة الرياضة

يمكن التغلب على مشكلة تقلب المزاج أيضًا من خلال ممارسة الرياضة، وذلك بالقيام ببعض التمارين الرياضية التي تساعد في خفض التوتر والضغط، أو ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.

تناول أطعمة ومشروبات صحية

يجب الاهتمام بتناول الأطعمة أو المشروبات الصحية واتباع نظام غذائي صحي فذلك يساعد على التغلب على مشكلة تقلب المزاج بشكل كبير.

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

حبتة يكشف: لماذا أثارت عائلة عمر خورشيد مسألة موته الآن وعلاقة ذلك بالميراث؟

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

الصور

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي «نمرة جديدة» يتم إعدادها

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة: الرضاعة الطبيعية تسهم فى تحسين مناعة الطفل

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 18-1-2021

بطاريق تتبادل المعلومات فى جزر فوكلاند (فيديو)

شاهد.. اللقطة التى أدت لطرد ميسى فى نهائى السوبر الإسبانى (فيديو)

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية