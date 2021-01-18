7 أشياء تحسن مزاجية المرأة قبل الدورة الشهرية

روتين يومي



الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي



النوم الكافي



تمارين التنفس



التحدث إلى شخص تحبه



ممارسة الرياضة



تناول أطعمة ومشروبات صحية



تواجه الكثير من السيدات مشكلة تقلب المزاج خاصة قرب نزول الدورة الشهرية بسبب تغير الهرمونات في الجسم، مما يشعرها بالانزعاج ومشكلة تقلب المزاج فجأة، لذلك يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور خالد محمود، أخصائي أمراض النساء والتوليد، عن أشياء يمكن أن تحسن من مزاجية المرأة في تلك الفترة.يمكن لكل امراة أن تصنع لنفسها "روتين يومي" للتغلب على مشكلة تقلب المزاج، ويكون منظمًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواعيد الأكل والنوم، فهذا سوف يساعدها كثيرًا في تنظيم حياتها بشكل أفضل، ويجعلها أقل عرضة لتقلبات المزاج التي تحدث فجأة.يؤثر الضغط النفسي والتوتر بشكل سلبي على صحة الإنسان عامة، ولكن هو من أحد الأسباب الرئيسية وراء مشكلة تقلب المزاج ويجب البعد عن أي تأثيرات سلبية ومشاكل.يجب على كل امراة النوم لعدد ساعات كافية والانتباه إلى عدد ساعات نومها، فقلة النوم يمكن أن تؤثر بشكل سلبي، ولا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات، وتكون في فترة الليل، لأن السهر والنوم في الصباح يمكن أن يؤثر بشكل سيئ أكثر.يكل على يمكن كل امراة اتباع تمارين التنفس بشكل صحيح، ويمكن السيطرة على مشكلة تقلب المزاج بسهولة من خلال التنفس بشكل صحيح وببطء، ومحاولة السيطرة على أعصابها، فهذا سوف يساعدها في خفض التوتر بسهولة والسيطرة على تقلب المزاج.يمكن أن تحسن المرأة مزاجها من خلال تحدثها إلى شخص تحبه وعدم الاستسلام إلى الانعزال، فهذا سوف يساعدها كثيرًا في الشعور بالراحة والسعادة.يمكن التغلب على مشكلة تقلب المزاج أيضًا من خلال ممارسة الرياضة، وذلك بالقيام ببعض التمارين الرياضية التي تساعد في خفض التوتر والضغط، أو ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.يجب الاهتمام بتناول الأطعمة أو المشروبات الصحية واتباع نظام غذائي صحي فذلك يساعد على التغلب على مشكلة تقلب المزاج بشكل كبير.