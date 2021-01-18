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الثقافة

نشاط مكثف للقوافل الثقافية بقرى الشرقية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:14 ص
القوافل الثقافية
القوافل الثقافية
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقدت مكتبة صفط زريق قافلة ثقافية تضمنت محاضرة عن "أهمية العلم في حياة الفرد والمجتمع" وتحدث محمد الحسيني أستاذ اللغة العربية بمدرسة صفط زريق عن عدة نقاط منها أن العلم هو النور والنبراس الذي يضئ ظلمات الجهل، ويؤدي إلي المعرفة والارتقاء في الحياة.

كما أوضح أهمية العلم في حياة الفرد، فهو يؤدي إلي توسيع مداركه وقدرته علي المعرفة والفهم ويكسبه الاحترام الذاتي والرقي والتقدم في الحياة، وأن العلم ينير العقل ويهدي إلي الحق والصواب وكسب الرزق والحصول علي الوظيفة المناسبة، ويؤدي العلم إلي قلة الجرائم والفساد في المجتمع ويحمي المجتمع من الأفكار المتطرفة والخاطئة، كما تضمنت القافلة أمسية شعرية حيث ألقي الشاعر هيثم منتصر قصيدة بعنوان "عيون حزينة"، وأخرى بعنوان "عشانك يا مصر" للشاعر محمود الديداموني وبعض القصائد الأخرى لبعض الحاضرين ومنها "في حب النبي، وعلي شط البحر"، بجانب ورشة فنية للأطفال.

تضمنت قافلة بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "الشائعات وأضرارها" ألقاها محمود رفعت، وأوضح أن الإسلام والمسيحية على السواء يحرّمان الإشاعات وأن ترويج الإشاعات يعد خيانة للدين والوطن كما أنه صورة من صور الإفساد فى الأرض، ومن الإشاعات التي تجر وبالًا على المجتمع ما يتضمن مثلًا نية الدولة زيادة سعر سلعة تموينية معينة فيقوم الناس بشراء كميات كبيرة منها - قد لا يحتاجون إليها - لتخزينها قبل تطبيق الأسعار الجديدة التي حملتها الإشاعة، وهو ما يترتب عليه نقص شديد فى المعروض بالأسواق من هذه السلعة، ويتبع ذلك إرتفاع كبير فى سعرها، كما تضمنت القافلة أمسية شعرية حيث ألقى الشاعر رضا محمد قصيدة بعنوان أنا اللى الحلم ضاع منى، وقصيدة ابتهال، وألقى الشاعر لؤى صلاح عبد الله سليمان بعنوان صلاة فى حطين، بجانب ورشة فنية.

اختتم بيت ثقافة أبو حماد الأسبوع الثقافي بندوة عن "كيفية الاهتمام بالملف الضريبي" ألقاها ممدوح علوان، تحدث علوان عن الملف الضريبي والفكرة من وراء مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة هي توسيع القاعدة الضريبية والأنشطة الخاضعة للضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بدلًا من فرض ضريبة واحدة في النهاية وهو ما نسميه الضريبة العامة على المبيعات، ووفقًا لنظام الضريبة على القيمة المضافة يتم محاسبة أصحاب الأعمال ضريبيًا في كل مرة تنتقل السلع من مرحلة إلى أخرى أو في كل مرة يتم تقديم الخدمة على طول سلسلة التوريد من المواد الخام إلى المنتج النهائي المباع للمستهلك.

كما عقد بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "الإرهاب" للأستاذ وليد السيد فرج الذى أوضح أن الإرهاب في الأساس هو إنكار لحقوق الإنسان وتدمير لها، فيجب أن نحارب الإرهاب بلا هوادة لحماية حقوق الإنسان، حيث تنتهج الجهات المتطرفة أسلوبًا إكراهيًّا في حق الأفراد داخل المجتمعات الدولية، ومن المتعارف عليه أن الإرهاب لا هدف له ولا دين له، وكما أنّه لا يلتزم بقانون ويخالف كل ما يحترم الإنسانية والأديان.

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