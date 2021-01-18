قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز B-52 حلقتا فوق الشرق الأوسط في رحلة ثانية لهما هذا العام، لإظهار "قدرات الردع" الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال رئيس القيادة المركزية فرانك ماكنزي: "النشر التكتيكي للأصول الاستراتيجية جزء مهم من سياستنا الدفاعية في المنطقة".وأضاف: "هذه رسالة واضحة ومتسقة في بيئة العمليات لكل من الأصدقاء والأعداء المحتملين".وتمت الرحلة في 17 يناير وأصبحت الخامسة خلال شهرين، حيث كان التحليق الأخير مطلع شهر يناير، كما أمر "البنتاغون" في الـ3 من يناير بتمديد فترة بقاء حاملة الطائرات "نيميتز" في المنطقة.من جهته، طالب القائم بالأعمال الإيراني لدى الأمم المتحدة إسحاق الحبيب مطلع الشهر الجاري مجلس الأمن والمجتمع الدولي بدعوة الولايات المتحدة إلى وقف الخطوات المزعزعة للاستقرار في الخليج، بما فيها الرحلات الجوية للقاذفات الاستراتيجية.