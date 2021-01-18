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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التخطيط: إنشاء محطة مياة الرحمانية بتكلفة 332 مليون جنيه بنهاية 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:24 ص
إنشاء محطة مياة
إنشاء محطة مياة
أميرة ممدوح
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ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ محطة مياة جديدة بمحافظة البحيرة بنهاية شهر ديسمبر المقبل من عام 2021 بتكلفة إجمالية قدرها 332 مليون جنيه، لمواجهة زيادة الضغوط بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يشمل إنشاء محطة مياة بقسم دمنهور شياخة سكنيده بطاقة 34 ألف م3 يوم، لضمان توصيل مياة الشرب النقية لعدد أكبر من السكان فى ظل الضغوط المتزايدة بمدينة الرحمانية، والقرى التابعة لها.

وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال عام 2019-2020 بلغت 100 مليون جنيه أنفق منها 77 مليون جنيه فقط، بمعدل إنفاق مالى سنوى 77%.

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