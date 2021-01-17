تونس: دوريات للجيش في الشوارع لحماية المنشآت العامة

أعلنت ‏وزارة الدفاع التونسية، مساء الأحد، عن قيام قوات الجيش بدوريات مشتركة مع الأمن في جميع جهات البلاد.‏وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان عاجل إنه تم نشر وحدات عسكرية أمام مقار السيادة ومنشآت عامة بعدة محافظات تحسبًا لأعمال شغب.وتحاول قوات الأمن التونسي، منع المحتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في تونس العاصمة وسط احتجاجات عنيفة في العديد من المناطق.أفادت مصادر تونسية أن هناك حالات كر وفر بمنطقة سليانة بين الأمن ومحتجين يستخدمون المولوتوف ضد أفراد الشرطة كما جرت مناوشات بين الأمن ومحتجين في مدينة الكاف وسط مخاوف من تصاعد حالات العنف.‏وتشهد تونس منذ ايام احتجاجات واسعة في العديد من المناطق، بالتزامن مع تغيير حكومي واسع في وزارة هشام المشيشي طالت 11 حقيبة وزارية.