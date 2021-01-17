إصابة 3 إثر سقوط مقذوف حوثي على جازان السعودية

سقط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية، اليوم الأحد، على إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان السعودية نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وقال آل صمغان، إنه تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث، ونتج عنه إصابة (3) مدنيين - رجل وطفلان - بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان.كما تسببت الشظايا أيضًا في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.