أفغانستان تسجل 81 إصابة بكورونا و4 وفيات

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، الأحد، 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من أصل 1584 عينة تم اختبارها خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة في بيان نقلته عنها وكالة (خاما برس) الأفغانية، أنه خلال 24 ساعة تعافى 403 أشخاص من الفيروس وتوفى 4 أشخاص آخرون.وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة في أفغانستان بلغ 54 ألفًا و62 حالة إصابة وعدد حالات الوفاة 2343 وحالات الشفاء 45 ألفًا و868.