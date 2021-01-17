أفغانستان تسجل 81 إصابة بكورونا و4 وفيات
الأحد 17/يناير/2021 - 10:39 م
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سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، الأحد، 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من أصل 1584 عينة تم اختبارها خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته عنها وكالة (خاما برس) الأفغانية، أنه خلال 24 ساعة تعافى 403 أشخاص من الفيروس وتوفى 4 أشخاص آخرون.
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة في أفغانستان بلغ 54 ألفًا و62 حالة إصابة وعدد حالات الوفاة 2343 وحالات الشفاء 45 ألفًا و868.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته عنها وكالة (خاما برس) الأفغانية، أنه خلال 24 ساعة تعافى 403 أشخاص من الفيروس وتوفى 4 أشخاص آخرون.
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة في أفغانستان بلغ 54 ألفًا و62 حالة إصابة وعدد حالات الوفاة 2343 وحالات الشفاء 45 ألفًا و868.