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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

والدة الـ7 أطفال الأيتام حافظي القرآن: «ربنا راضاني بيهم ونفسنا نقابل شيخ الأزهر»

الأحد 17/يناير/2021 - 09:31 م
الأيتام
الأيتام
ولاء القاضي - هاجر رضا
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قالت نجلاء والدة الـ٧ أطفال الأيتام من مركز الشهداء بمحافظة المنوفية الذين أتموا حفظ القرآن الكريم في عمر صغير، إنهم بدأوا حفظ القرآن الكريم في سن مبكر، موضحة أن الحمل ثقيل عليها رغم حصولها على معاش تكافل وكرامة بمبلغ 700 جنيه، إلا أن هذا المبلغ لا يكفيها.

وتابعت والدة الأطفال الـ٧ في تصريحات لـ"الدستور": "ولادي منة ١٠ حافظة أجزاء، وأحمد ويوسف أتما حفظ القرآن مجود براوية حفص، ومحمد وملك ١٥ جزءًا وفارس أصغر هم حفظ جزء عم، وأشرقت ٢٠ جزءا، وربنا راضاني بيهم، وأنا شغالة بربي بط وأبيعه".

وأشارت إلى أنها وهبت ذاتها ونفسها إلى تربية أطفالها منذ وفاة زوجها من حوالي 5 سنوات، كما أنها رفضت تركهم والتخلي عنهم بزواجها من آخر قائلًة: "ولادي أولى بيا".

وفي السياق ذاته تمنى أحمد سلامة حمزة شحاتة، الطالب في الصف الثالث الإعدادي، والملتحق بمعهد القراءات والابن الأكبر لـ" نجلاء" أن يقابل شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وزيارة الكعبة المشرفة.

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