تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل عاطل والشروع في قتل آخر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل عاطل وإصابة آخر، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة الشروق لـ11 مايو للمرافعة.وتبين من التحقيقات قيام المتهمين وهم «ل.م»، خفير، والمتهم الثانى «أشرف.ج» والمتهم الثالث «ناصر.ع» بإطلاق النيران على المجني عليه الأول وإصابة الثاني، بسبب قام المجني عليه الأول بتعرية أحدهم أمام المارة وإلباسه ملابس داخلية حريمي بدائرة قسم شرطة الشروق وبدر.تبين من التحقيقات حيازة المتهمين بنادق آلية، وفرد خرطوش وقاموا بالترصد للمجني عليهم، ثم قاموا بإطلاق اعيرة نارية فالهواء لتفرقة المواطنين وقام المتهمين بإطلاق النار على المجني عليه الأول فسقط قتيلًا، وعثرة النيابة العامة خلال مناظرة مسرح الجريمة على 18 فارغ طلقات و3 فوارغ لفرد خرطوش، وتبين إصابة المجني عليه الثاني ويدعى «أشرف.س» بطلقة نارية.وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.