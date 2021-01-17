حبتة يكشف: لماذا أثارت عائلة عمر خورشيد مسألة موته الآن وعلاقة ذلك بالميراث؟

قال الكاتب الصحفي ماجد حبتة، إن الراحل صفوت الشريف كان يشغل منصب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وقت وفاة عمر خورشيد في 1982، متسائلًا: "ما هي الصلاحيات التي يمتلكها صفوت الشريف لتحريض أجهزة على قتل عمر خورشيد؟، وهل ستستجيب له الأجهزة؟".













وأضاف حبتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "النهار"، أن هناك مغالطات حول قضية عمر خورشيد، والبعض يعتقد أن القضية قيدت ضد مجهول، وهذا غير حقيقي.







