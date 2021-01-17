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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 240 تونسيًا بعد أحداث شغب ومواجهات مع الشرطة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:31 م
اعتقال 240 تونسيًا
اعتقال 240 تونسيًا
وكالات
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قالت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، إنها اعتقلت أكثر من 240 أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة أمس السبت.

وتفجرت الأحد، احتجاجات في 3 مدن على الاقل ‬‬ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات السبت العنيفة التي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

وقال وليد حكيمة، المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي، إن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 242 أكثرهم من الشبان والأطفال الذين عمدوا إلى تخريب ممتلكات وحاولوا سرقة متاجر وبنوك.

وتمثل الاحتجاجات اختبارًا حقيقيًا لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع السياسي توترًا كبيرًا بين الفرقاء.

واندلعت اليوم مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة وفي القصرين حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.

وفي بلدة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات احتجاجا على التهميش والفقر والبطالة.‬

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