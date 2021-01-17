رحلة ممتعة.. أبرز المعلومات عن قطار النوم

قدمت وزارة النقل خدمة قطار النوم بعد عمل تطويرات شاملة به ممن قبل مصانع الانتاج الحربي وتم تطوير 101 عربة قطار بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع شملت تجديد السجاد، وتغيير الإضاءات وتعليق ورق حائط جديد، وتنجيد الكراسي والعربات بشكل كامل.وتقدم «الدستور» أبرز المعلومات عن قطار النوم.- تم تطوير القطار بالتعاون مع مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، وورش السكة الحديد.- تستغرق الرحلة من محطة الجيزة إلى أسوان حوالي 12 ساعة، حيث يبدا رحلته في السادسة والربع مساء ويصل إلى أسوان في السادسة والنصف صباحًا وتوجد رحلات الى دهب وجميع المحافظات الاخرى.- القطار السياحي، مزود بعربة جلوس Top VIP، ودورات مياه، على أحدث مستوى.- غرف النوم بعضها فردي يحتوي على سرير واحد، وبعضها زوجي يشمل سريرين.- مساحات السراير كبيرة ومريحة ومزودة بطاطين نظيفة مثل اى فندق 5 نجوم.- الاضاءه في كل كابينة ٣ مستويات حسب احتياج كل شخص.- بلغت سعر تذكرة قطار النوم للغرفة الفردية حوالي 500 جنيه، وذلك العام الماضي، قبل تطوير القطار.- سعر التذكرة للفرد في الكابينة المزدوجة 300 جنيه، فيما وصل سعر تذكرة الطفل من 4 إلى 9 سنوات تبلغ 220 جنيها، وفق أسعار العام الماضي.- تختلف أسعار الكابينة وفق جنسية المستخدم، فتذكرة الفرد في الكابينة الفردية تبلغ 110 دولارات، للسائحين الأجانب، فيما تبلغ سعر التذكرة للفرد في الكابينة المزدوجة 80 دولارا، وبالنسبة للعرب تبلغ سعر تذكرة الفرد في الكابينة المفردة تبلغ 90 دولارا، وفق أسعار العام الماضي.- يوجد تقديم وجبتين مجانا مع كل تذكرة فطار وعشاء.- يوجد ما يسمى النادي عبارة عن كافيه للمشروبات وطلب طعام الغداء.