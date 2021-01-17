رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رحلة ممتعة.. أبرز المعلومات عن قطار النوم

الأحد 17/يناير/2021 - 08:31 م
قطار النوم
قطار النوم
سلمى بدر
طباعة
قدمت وزارة النقل خدمة قطار النوم بعد عمل تطويرات شاملة به ممن قبل مصانع الانتاج الحربي وتم تطوير 101 عربة قطار بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع شملت تجديد السجاد، وتغيير الإضاءات وتعليق ورق حائط جديد، وتنجيد الكراسي والعربات بشكل كامل.

وتقدم «الدستور» أبرز المعلومات عن قطار النوم.

- تم تطوير القطار بالتعاون مع مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، وورش السكة الحديد.

- تستغرق الرحلة من محطة الجيزة إلى أسوان حوالي 12 ساعة، حيث يبدا رحلته في السادسة والربع مساء ويصل إلى أسوان في السادسة والنصف صباحًا وتوجد رحلات الى دهب وجميع المحافظات الاخرى.

- القطار السياحي، مزود بعربة جلوس Top VIP، ودورات مياه، على أحدث مستوى.

- غرف النوم بعضها فردي يحتوي على سرير واحد، وبعضها زوجي يشمل سريرين.

- مساحات السراير كبيرة ومريحة ومزودة بطاطين نظيفة مثل اى فندق 5 نجوم.

- الاضاءه في كل كابينة ٣ مستويات حسب احتياج كل شخص.

- بلغت سعر تذكرة قطار النوم للغرفة الفردية حوالي 500 جنيه، وذلك العام الماضي، قبل تطوير القطار.

- سعر التذكرة للفرد في الكابينة المزدوجة 300 جنيه، فيما وصل سعر تذكرة الطفل من 4 إلى 9 سنوات تبلغ 220 جنيها، وفق أسعار العام الماضي.

- تختلف أسعار الكابينة وفق جنسية المستخدم، فتذكرة الفرد في الكابينة الفردية تبلغ 110 دولارات، للسائحين الأجانب، فيما تبلغ سعر التذكرة للفرد في الكابينة المزدوجة 80 دولارا، وبالنسبة للعرب تبلغ سعر تذكرة الفرد في الكابينة المفردة تبلغ 90 دولارا، وفق أسعار العام الماضي.

- يوجد تقديم وجبتين مجانا مع كل تذكرة فطار وعشاء.

- يوجد ما يسمى النادي عبارة عن كافيه للمشروبات وطلب طعام الغداء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

السبت.. حفل لفرقة «تكسير شرقي» في درب 1718