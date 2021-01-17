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سياسي

عمرو هندي يطالب باستقطاع 5%من رواتب النواب لصندوق الشهداء

الأحد 17/يناير/2021 - 07:51 م
عمرو هندي وكيل لجنة
عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب
إسلام نصير
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طالب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بإضافة تعديل على مشروع قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، بأن يتم استقطاع نسبة الـ5% من رواتب الأعضاء مجلس النواب لصالح الصندوق، وليس تبرع شهر وينتهي الأمر.

جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكدا أن الدعم والمساندة من نواب البرلمان لأسر الشهداء لابد أن يتكون بترجمة حقيقية على أرض الواقع، مطالبا بأن يتم الاستقطاع لنسبة الـ5%من رواتب النواب لصالح هذا الصندوق ودعما للموارد، وليس تبرع شهر وينتهي الأمر.

كمال طالب عمرو هندي بضم شهداء الجيش الأبيض لصندوق التكريم، حيث إن تضحياتهم كبيرة ولابد من أن يتم الاهتمام بأسرهم.

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

وتستهدف توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق .

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