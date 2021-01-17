رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد محسن يواصل تحضيرات ألبومه الجديد في سرية تامة

الأحد 17/يناير/2021 - 07:26 م
المطرب محمد محسن
المطرب محمد محسن
حسن أمين
طباعة
يتواجد المطرب محمد محسن بشكل شبه يومي داخل الاستديو، من أجل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد.

ويحرص محمد محسن على التكتم على تفاصيل الألبوم، ويواصل تسجيل الأغنيات في سرية تامة، خاصة أنه يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.

وكان محمد محسن قد صرح من قبل بأن الألبوم ستشهد أغنياته مشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان محمد محسن قد طرح مؤخرا أغنية "اسلمي يا مصر"، الذي أعاد توزيع النشيد المصري السابق الذي عُرف بهذا الاسم، وكان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936، حيث تعود قصة هذا النشيد لكلمات الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد «بلادي بلادي».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي كتاب ديوان يناقش «كل الشهور يوليو» لإبراهيم عيسى

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير