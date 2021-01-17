محمد محسن يواصل تحضيرات ألبومه الجديد في سرية تامة

يتواجد المطرب محمد محسن بشكل شبه يومي داخل الاستديو، من أجل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد.ويحرص محمد محسن على التكتم على تفاصيل الألبوم، ويواصل تسجيل الأغنيات في سرية تامة، خاصة أنه يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.وكان محمد محسن قد صرح من قبل بأن الألبوم ستشهد أغنياته مشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الأشهر القليلة المقبلة.وكان محمد محسن قد طرح مؤخرا أغنية "اسلمي يا مصر"، الذي أعاد توزيع النشيد المصري السابق الذي عُرف بهذا الاسم، وكان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936، حيث تعود قصة هذا النشيد لكلمات الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صفر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد «بلادي بلادي».